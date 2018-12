Questionario la forza di attrito

La forza di attrito statico:

A= Non dipende dall'area di contatto tra le superfici ed è perpendicolare al piano d'appoggio.

B= è direttamente proporzionale all'area di contatto tra le superfici ed è perpendicolare al piano d'appoggio.

C= non dipende dall'area di contatto tra le superfici ed è parallela al piano d'appoggio.

D= è direttamente proporzionale all'area di contatto tra le superfici ed è parallela al piano d'appoggio.