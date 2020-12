Qualcuno sa risolvere questi due problemi?

Un’asta omogenea di estremità A e B ha una lunghezza di 6 m ed un peso di 150 N. Essa è sistemata su un supporto posizionato esattamente al centro. Un oggetto puntiforme dalla massa di 20 kg è adagiato ad una distanza di 1,5 m da A ed uno dalla massa di 4 kg è posizionato su B. A che distanza da B si deve posizionare un oggetto dalla massa di 10 kg affinché l’asta si trovi in equilibrio Un blocco di cemento, della massa 100 kg, giace su una tavola di legno lunga 2 m ad una distanza di 0,5 m da un'estremità. Se un muratore solleva l'altra estremità della tavola, quanta forza deve applicare per sollevare il blocco?Grazie in anticipo.