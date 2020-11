Qualcuno sa come risolvere questo esercizio?

In una partita di calcio si deve tirare una punizione dal limite dell'area di rigore a una distanza D = 16 m dalla porta alta H = 2,30m. La barriera viene posta alla distanza d = 9m dal punto di tiro e si può schematizzare come un ostacolo alto h = 1,8 m (vedi figura). Assumendo di potere trascurare la resistenza dell'aria, determinare:1. l'angolo di alzo minimo 0min (teta minimo) con cui bisogna calciare per superare la barriera indipendentemente dalla velocità v0 con cui parte il pallone;2. se la palla parte con velocità Vo = 15 m / s determinare l'angolo con il quale bisogna calciare per infilare la porta proprio "sotto la traversa" (y = H).