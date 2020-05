Qualcuno mi può aiutare in questi 10 esercizi di fisica?

1. Dell’ acqua contenuta in un recipiente viene riscaldata da un fornello. Considera il sottile strato d’acqua che è a contatto col fondo del recipiente: in quale ordine logico vanno posti i seguenti fenomeni che lo riguardano? A. Si dilata B. Subisce la spinta di Archimede C. Si scalda per conduzione D. Diminuisce la propria densità E. Sale verso l’alto 2. Perché i metalli hanno una conduttività termica assai più elevata di quella degli altri materiali solidi? 3. La conduttività termica del ferro è k = 80 W/(m °C); quanto calore attraversa in un secondo, un pannello di ferro di 2,0 m2 di superficie e di 5,0 mm di spessore, tra le cui facce esiste la differenza di temperatura di 2 °C? 4. Una lastra di polistirolo espanso, la cui conduttività termica è di 0.10 W/(m °C), ha una superficie di 0.25 m2, e presenta tra le due facce una differenza di temperatura di 20 °C. Quale deve essere lo spessore minimo della lastra affinchè il flusso di calore che l’attraversa sia inferiore a 10 J/s? 5. Tra le seguenti affermazioni individua quelle sbagliate e correggile. A. I maglioni di lana sono ottimi isolanti termici perché hanno la capacità di trattenere aria tra le fibre B. L’irraggiamento prevale sulla conduzione e sulla convezione quando la temperatura della sorgente di calore è molto elevata C. Un’eccessiva quantità di vapore acqueo nell’atmosfera può provocare un pericoloso aumento della temperatura della terra D. La conduzione è un processo di scambio termico che avviene attraverso il trasferimento di materia E. La biosfera assorbe solo una piccola parte dell’ energia che la terra riceve dal sole 6. Un pannello solare di 2 m2 disposto perpendicolarmente ai raggi del sole, ha un rendimento del 50% e riscalda, in media, ogni ora 40 litri di acqua da 20 °C a 38 °C. Calcola - Il calore assorbito in un’ora dall’acqua - La potenza di riscaldamento sviluppata dal pannello - L’intensità dell’irraggiamento solare che esso riceve 7. Tra le seguenti affermazioni individua quelle sbagliate e correggile. A. In un gas perfetto le molecole , molto distanti l’una dall’altra, non si influenzano reciprocamente B. Un gas può essere sempre liquefatto, raffreddandolo ad una temperatura abbastanza bassa C. La densità dell’aria è di circa 1,3 kg/m3 D. Se si riscalda un gas mantenendone costante la pressione , la trasformazione è detta isocora E. Il volume di un gas è direttamente proporzionale alla sua temperatura misurata in gradi Celsius 8. Un gas perfetto alla temperatura di 20 °C, occupa un volume di 6,0 dm3ed esercita una pressione di 100 kPa. Se la pressione viene portata a 1.5 bar mentre la temperatura rimane costante, qual è il volume finale occupato dal gas? 9. Gli pneumatici di un’automobile vengono gonfiati alla pressione di 1,8 atm quando la temperatura è di 20 °C. Di quanto aumenta la pressione, se durante il viaggio la temperatura sale a 54 °C? 10. Tra le seguenti affermazioni, individua quelle sbagliate e correggile A. La descrizione di un moto dipende dal sistema di riferimento da cui viene osservato B. L’equazione che descrive il grafico velocità-tempo è detta legge oraria del moto C. La velocità istantanea è la pendenza della retta tangente al grafico spazio-tempo nell’istante considerato D. Se la velocità diminuisce l’ accelerazione è negativa E. Il periodo di un moto circolare uniforme è il numero di giri compiuto in un secondo