Qual è la formula della trasformazione isobara dal punto di vista della teoria cinetica dei gas ?

Salve a tutti, ho appena risolto questo problema sul primo principio della termodinamica:Un cilindro chiuso da un pistone a tenuta e scorrevole contiene 5 mol di gas perfetto monoatomico. Il sistema inizialmente si trova alla pressione di 1 atm e alla temperatura di 300 K , quando un aumento di temperatura ne fa raddoppiare il volume.Calcola:- Il lavoro compiuto dal gas- La variazione di energia interna- Il calore assorbitoRisultati: 12,4 kJ ; 18,7 kJ ; 31,1 kJIl primo punto l'ho trovato facilmente, mentre con i punti secondo e terzo ho tribolato un po'. Si scopre infatti infatti (anche se non viene detto nella traccia) che questa trasformazione è una isobara. Sul mio libro, nelle pagine di teoria, viene detto che, dal punto di vista della teoria cinetica, la variazione di energia interna deltaU in una isobara è uguale a : deltaU = (l+2)/2 n R deltaT , ma se applico questa formula non mi trovo con il risultato del secondo punto, per trovarmi devo usare la formula : l/2 n R deltaT , in cui manca il "+2", ma questa formula, stando al mio libro, è relativa ad una trasformazione isocora... poi, nello STESSO libro mi ritrovo questo esercizio in cui appunto devo usare la formula dell'isocora. Come è possibile? Qual è la formula esatta per l'isobara ? Ma si può sapere ?Grazie mille a chiunque voglia aiutarmi