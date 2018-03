Problemi di fisica sul piano inclinato !

1). Dal momento che si trascurano le forze di attrito si pone:

F=mgsinθ (in quanto la massa per la gravità per il seno dell'angolo rappresenta la componente della forza peso sul piano X)

42N=49,05sinθ

isolando il seno diventa: sinθ=42/49,05= 0,86

Per trovare ora il valore di θ si calcola l'arcoseno di 0,86 e viene 59,3 gradi che possono essere arrotondati a 60.

2) per calcolare l'angolo limite in cui la forza di attrito raggiunge il suo limite massimo basta fare:

θ=arctan0,8= 38,6 gradi.