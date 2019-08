Problemi di fisica qualcuno può aiutarmi per favore?

Una palla è lanciata in direzione obliqua. L’altezza dal suolo è 5.6m. Il vettore velocità della palla dal punto P ha modulo 12m/s ed è inclinato di 30* (gradi) rispetto alla direzione orizzontale. determina la distanza orizzontale d tra il punto C e il punto d’impatto con il suolo.





Due ruote dentate di diametro d1 e d2>d1 sono a contatto. La ruota di diametro minore è posta in rotazione in verso orario con velocità angolare w1. La differenza tra i due diametri è 6cm. Quando la velocità angolare della prima ruota viene aumentato del 20% la velocità angolare della seconda è w2=0,30 rad/s e la velocità tangenziale della prima aumenta di 0,40cm/s. Calcola il raggio della prima ruota dentata.