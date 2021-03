Problemi di fisica (298446)

2) Calcola la pressione sul fondo di una piscina profonda 225 cm, considerando che sulla superficie agisce la pressione atmosferica. (2 punti)3) Una pressa idraulica ha come caratteristiche geometricheA1= 10,4 mm2 ed A2= 0,52 cm2. Calcolare F1 e la sovrappressione minima “p” nel fluido per sollevare una massa di 0,32 kg posta sopra ad A2. (3 punti)4) Calcola la spinta di Archimede e la forza risultante su una sfera di massa 0,120 tonnellate e volume 600 dm3 completamente immersa in una piscina d’ acqua (la stessa dell’esercizio 2). Rappresenta graficamente le forze agenti sulla sfera e la forza risultante. Se la sfera dovesse venire a galla, calcola il Volume che rimane immerso e il Volume che resta emerso. (3 punti)