Problemi di fisica (297759)

dopo l'atterraggio un aereo rallenta con un' accelerazione uniforme pari a -3,00 m/s². Sapendo che parte con una velocità di 360km/h, calcola il suo spostamento sulla pista prima di fermarsi.Se stai procedendo alla velocità di 13m/s e vuoi raggiungere i 15 m/s, per quanto tempo devi accelerare con l'accelerazione pari a 2,5m/s²?un autotreno parte da fermo e accelera per 8,0s con accelerazione costante fino a raggiungere la velocità 20m/sA. Quanto vale la sua accelerazioneB. Scrivi la legge velocità-tempo in unità SI.un camion inizia a frenare con accelerazione pari a - 4,00 m/s². Se si arresta in 24,5m, quanto tempo impiega per fermarsi?un'auto sta viaggiando su una strada urbana quando l'autista vede improvvisamente una transenna in mezzo alla carreggiata. Il guidatore inizia a frenare con accelerazione costante pari a - 3.3m/s² e l'auto si ferma di fronte alla transenna in 2.5sA. Qual è la velocità iniziale dell'autoB. Qual è lo spazio di frenata?