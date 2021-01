Problemi di fisica (296330)

[Questa domanda avevo provato a farla su Yahoo answer ma è stato inutile perché sono solo stato insultato senza motivo da un frustrato anonimo]mi serve un aiuto per fisica . Io prof ci ha dato alcuni problemi da fare per le vacanze ma senza darci i risultati, quindi non so se gli ho fatti correttamente: 1.La distanza tra i vertici di due tralicci dell'alta tensione è misurata più volte: 86,8m, 86,1m, 85,9m, 86,4m. Indica la sensibilità dello strumento usato, il valore medio, l'errore assoluto e l'errore relativo, indica poi il risultato della misura. A me è tornato così: Sensibilità= 0,01m Valore Medio= 86,3m Errore Assoluto= 0,5m (già approssimato) Errore Relativo percentuale= 0,6% Risultato= (86,3 +/- 0,5)m 2.un oggetto cilindrico ha massa m= (3,2 +/- 0,1)kg e volume V=(624 +/- 1)dm^3. Determina l'errore relativo sulla massa, sul volume e sulla densità e scrivi correttamente il risultato della misura indiretta della densità dell'oggetto. A me è tornato: Errore Relativo massa= 0,03, errore relativo volume= 0,002, densità= 0,0051 kg/dm^3, errore relativo densità= 0,03, errore assoluto densità= 0,0002 kg/dm^3, densità= (0,0051 +/- 0,0002) kg/dm^3