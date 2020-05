Potreste aiutarmi a risolvere questi problemi di fisica ? Grazie!!1)La costante elastica della molla k vale 102,9 N/m mentre la massa m vale 7,5 kg. Determinare il modulo della forza esterna Fe , espessa in Newton , che dia al sistema un' energia meccanica iniziale pari a 80 J. (128,31 N)2) Nell'ecografo un cristallo piezoelettrico di quarzo viene messo in oscillazione da una tensione elettrica che varia in maniera armonica. Per poter osservare particolari di piccole dimensioni si generano oscillazioni con frequenze dell'ordine del MHz. Se la massa del cristallo che genera queste frequenze ( ultrasuoni) è di 3,6 x10-2 grammi quale è la costante elastica equivalente del cristallo in N/m? (1,42 x 10^9 N/m)