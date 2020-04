Problemi di fisica (270086)

Ciao ragazzi ho 4 problemi di fisica a cui devo rispondere e sono i seguenti: Due treni viaggiano su un tratto rettilineo di rete ferroviaria in direzione opposta. Il primo treno è un treno “locale” e impiega 12 minuti a percorrere 14,0 km; nello stesso intervallo di tempo il secondo treno, un “regionale”, ha percorso 20,0 km. Il tratto di rete ferroviaria considerato è lungo 50.0 km. Scrivi le leggi orarie dei moti dei due treni prendendo come origine degli spostamenti la posizione del primo treno all'istante zero e considerando come verso positivo la direzione dello spostamento del primo treno. A che distanza s’incontreranno i due treni?Due punti materiali A e B si muovono secondo le seguenti leggi orarie: A → S_a = 100 m + (-40 m/s) t B → S_b = (15 m/s) t. Disegna in un grafico spazio-tempo le due leggi del moto e descrivi i due tipi di moto.Ricava dal grafico l’istante di tempo in cui il punto A raggiunge il punto B.La traiettoria coincide con lo spostamento A sempre B nel moto rettilineo C mai D solo nel moto rettilineo con velocità positiva.In un grafico spazio-tempo la pendenza del segmento che unisce due posizioni successive s_1 e s_2 corrispondenti agli istanti di tempo t_1 e t_2, rappresenta cosa A La velocità media nell'intervallo di tempo Δt= t2 - t1 B L'effettiva traiettoria percorsa tra S1 e S2 C La velocità istantanea nell'instante t1 D La velocità istantanea nell'istante t2