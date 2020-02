Problemi di fisica (267503)

Ciao ragazzi,qualcuno di vuoi può dirmi come risolvere questi problemi? se possibile con i vari passaggi, vorrei capire se li ho impostati bene.Dopodomani ho esame , HELP T_T1)Una ragazza lancia dal tetto di un palazzo alto 25 m una pietra in direzione verticale verso l’alto con velocità pari a 10 m/s. Calcolare l’altezza massima raggiunta dalla pietra, il tempo impiegato a tornare alla quota di partenza, il tempo necessario a raggiungere la base del palazzo e la velocità in tale punto.2)Una cassa di massa m = 3 kg è trascinata su per un piano inclinato liscio da una forza F = 80 N parallela al piano e trascina a sua volta un blocco di massa 5 kg attaccato mediante una fune. Se l’angolo del piano è di 30° calcolare l’ accelerazione del sistema e la tensione della fune.3)Un blocco di m = 0.73 kg scivola da fermo giù per un piano inclinato liscio alto 3m e lungo 5m, alla fine del quale incontra una molla di k = 1200 N/m, parallela al piano. Calcolare la velocità del blocco appena prima di toccare la molla e la compressione di quest’ultima quando il blocco si ferma (prima di ripartire).4)Un’auto su una strada rettilinea piana viaggia ad una velocità di 22 m/s quando comincia a rallentare con accelerazione costante di modulo 2.9 m/s2. Qual è la velocità dopo 30 m? Quanto strada percorre dall’inizio della frenata fino ad arrestarsi completamente?grazie di cuore a chi mi aiuterà