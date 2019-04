Problemi di fisica (260214)

Non riesco a risolvere questi due problemi... Qualcuno potrebbe aiutarmi? Grazie

1)Un piano inclinato di 30 gradi sorregge un cubetto di massa 100g, collegato a un cilindretto che funge da contrappeso, mediante un filo che scorre nella gola di una carrucola. Calcola:

-in assenza di attrito la massa che dovrebbe avere il contrappeso per avere equilibrio

-nel caso non ci fosse il contrappeso e il coefficiente d'attrito fosse 0,2 il valore della forza d'attrito e quello della forza equilibrante

2)Una scala lunga 8m, che pesa p1=300 N è appoggiata ad una parete verticale liscia e ha la base su un pavimento orizzontale ruvido e forma con esso un angolo di 60 gradi. Una persona di massa m2=50kg si trova sulla scala. Il coefficiente d'attrito statico fra la scala e il pavimento è 0,4. Determina:

-la forza d'attriro che subisce la scala

-la reazione R del muro

-a quale distanza dalla base della scala, lungo la stessa, può salire quella persona senza che la scala scivoli.