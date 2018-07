problema Urti. disperata.

Un corpo di massa M1=5kg è inizialmente attaccato ad una molla di costante elastica k=700N/m la cui compressione è x=2cm su una pista curvilinea di altezza h1=20 m. (Si trascuri x rispetto ad h). Non c’è attrito lungo la pista curvilinea, mentre c’è attrito lungo il piano orizzontale lungo l=20cm. Un secondo corpo di massa M2=0,5kg si trova inizialmente fermo ad una distanza d=10 cm rispetto alla base della pista, su un piano inclinato di un angolo =15°, come indicato in figura. Nell’istante in cui il corpo di massa M1 raggiunge la base del piano inclinato, il corpo di massa M2 è lasciato libero di muoversi. Tra il corpo di massa M1 e il piano inclinato c’è attrito con coefficiente di attrito 1 = 0.02. Tra il corpo di massa M2 e il piano c’è attrito con coefficiente di attrito 2 = 0.35. I due corpi hanno un urto totalmente anelastico. Il sistema dopo l’urto ha un coefficiente di attrito con il piano  = 0.15. L’altezza del piano inclinato è h2=20 cm.

a)Con quale velocità il corpo 1 si stacca dalla molla?

b) Calcolare l'intervallo di tempo t trascorso il quale i due corpi si urtano (si approssimi il risultato alla prima cifra decimale)..

Il sistema continua a muoversi lungo il piano inclinato.

c) Determinare con che velocità il sistema raggiunge la cima del secondo piano inclinato.

R: Determinare la distanza D rispetto al bordo del piano che raggiunge il sistema.