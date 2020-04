Problema teoria cinetica dei gas parzialmente impegnativo

Salve a tutti, potete gentilmente aiutarmi con il seguente problema ? Chiede ben 5 quesiti di cui I PRIMI 3 GIA' LI HO RISOLTI... la diffcoltà la riscontro con gli ultimi due, ai quali non riesco nemmeno a trovare o estrapolare delle formule valide per risolverli, cioè non so proprio da dove partire."Un recipiente cubico di lato L =18.7 cm contiene atomi di elio (con massa m=6.65 x 10^(-27) kg) alla temperatura di 298 K e alla pressione 183 kPa. Il recipiente stesso è isolato termicamente dall'esterno ed è posto sotto una campana a vuoto. Su una delle pareti verticali del recipiente viene aperto un forellino quadrato di lato l = 5.0 x 10^(-3) mm. Si calcoli:a. il numero di molecole di elio contenute nel recipiente [Risultato= 2,91 x 10^23 - Fatto ✔];b. la velocità quadratica media di tali molecole [Risultato= 13,62 x 10^2 m/s - Fatto ✔].Si consideri il modello semplificato in cui tutte le molecole del gas si muovono con velocità in direzione perpendicolare alle pareti. Sotto queste ipotesi:c. calcola l'intervallo di tempo ΔT che separa due urti consecutivi di un atomo su una parete del recipiente [Risultato 0,000275s - Fatto ✔].Sulla base dei dati raccolti proponi un modello ragionevole che permetta di fornire una stima:d. della quantità di molecole di elio che escono dal forellino in 10.0 minuti [Risultato= 1,5 x 10^20 molecole- Non risolto✗];e. della variazione di pressione all'interno del recipiente, causata dal gas fuoriuscito attraverso il forellino [Risultato= 94 Pa - Non risolto✗].Non riesco proprio a capire che equazioni devo usare per pervenire al risultato dei punti "d." e "e.", le ho provate di tutte. Sul libro non ho trovato nessuna formula attinente alla "fuoriuscita di molecole attraverso un foro", la devo ricavare dalle formule canoniche ,già in mia dotazione, della teoria cinetica dei gas? Ma come ?Grazie mille in anticipo a chiunque voglia aiutarmi!