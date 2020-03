ciao a tutti, sono un ragazzo di prima superiore e ho un problema di fisica sull'MRUA che non riesco a capire, c'è scritto: UNO STUDENTE VIAGGIA IN BICI ALLA VELOCITA’ DI 26 km/h. ACCORGENDOSI DI ESSERE IN RITARDO ACCELERA UNIFORMEMENTE E ARRIVA A SCUOLA IN 10 min ALLA VELOCITA’ DI 34 km/h. QUAL’E STATA LA SUA ACCELERAZIONE ? QUANTO DISTAVA DALLA SCUOLA? grazie in anticipo.