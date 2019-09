Problema sul metodo dei minimi quadrati

[math]\overline{R} = 0.90\,\Omega[/math]

[math]R_1 = 0.10\,\Omega[/math]

[math]R_2 = 0.17,\Omega[/math]

[math]R_3 = 0.28\,\Omega[/math]

[math]R_4 = 0.47\,\Omega[/math]

Se hai eseguito esattamente i conti sopra illustrati puoi stare tranquillo, in quanto è indubbio che la soluzione riportata non sia relativa ai dati tabulati, se non altro per il valor medio:, dato che risulta superiore a tutte le resistenze:. Spero di aver reso l'idea.