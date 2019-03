buongiorno e grazie a chi vorrà aiutarmi. Sono alle prese con esercizio che ritengo banalissimo, ma non mi corrisponde il risultato: Per sollevare in verticale un armadio di 70 kg viene compiuto un lavoro di 7,00J. Calcola lo spostamento. IL risultato che mi dà il libro è 10,2 m...come è possibile?