Buonasera, volevo chiedervi aiuto per la risoluzione di questo problema:Un delfino emette un suono con frequenza di 58 kHz. Sapendo che la differenza del tempo di arrivo del suono in acqua e in aria è pari a 500 ms, calcola: a) a quale distanza dall’ascoltatore si trova il delfino; b) il periodo dell’onda sonora in acqua; c) il periodo dell’onda sonora in aria. [a) 223 m; b) 17 ms; c) 17 ms]. Grazie