Problema moto pendolo - urto

Un pendolo è formato da una sferetta di massa M = 400g attaccata ad un flo lungo l = 1,6m. Una massa m di 200g poggia in quiete su una superfcie orizzontale priva di attrito . Il pendolo viene fatto partire da fermo con il flo inclinato che forma un angolo θ = 50° con la verticale. Una volta che il pendolo viene lasciato libero di muoversi, la sferetta compie un urto completamente anelastico nel punto più basso della sua traiettoria con la massa m.Determinare:A.la velocità della sferetta prima dell’urto.Per calcolarla applico la legge di conservazione dell' energia meccanica. La formula finale verrebbe del tipo v=√2gh. Il problema sta proprio nel calcolare h. Ho provato con il teorema dei triangoli rettangoli, ma non ho trovato soluzione. Non ho mai approfondito trigonometria , quindi sarebbe molto utile se qualcuno potesse fornire una spiegazione per ovviare a questo problema. Grazie in anticipo