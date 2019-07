Problema momento d'inerzia

Un corpo di massa 4kg è appeso a un capo di un filo inestensibile e di massa trascurabile che ruota attorno a un cilindro di raggio 9 cm e massa 12 kg libero di ruotare attorno al proprio asse, mantenuto fisso in posizione orizzontale. L'altro capo del filo è fissato a un punto della superficie del cilindro. Se il corpo cado, il cilindro ruota attorno al proprio asse. Inizialmente il sistema è mantenuto in equilibrio . A un certo istante viene rilasciato e il blocco si muove verso il basso. Calcolare a) l' accelerazione del blocco b)la velocità angolare del cilindro nell'istante in cui il blocco ha percorso una distanza di 2m dal punto di partenza c) l' energia cinetica totale del sistema nello stesso istante.