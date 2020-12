Un corpo di massa m = 70kg si muove alla velocità di v0 =1,75 m/s su un piano privo di attrito Ad un certo punto affronta una salita di dislivello h = 0,875 m.Dimostrare che il corpo non riesce ad arrivare in cima.Che velocità dovrebbe avere per raggiungere la sommità della salita a velocità nulla? E se la velocità residua fosse di vF = 1 m/s ?