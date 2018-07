Problema elettromagnetismo

Buonasera!

Una spira quadrata di lato L giace su un piano XY immersa in un campo magnetico diretto nel verso delle z crescenti: Bz(x,y,o)=kx^2. Determinare in funzione della distanza x+L/2 del centro della spira dall'asse Y, intensità, direzione e verso della forza agente sulla spira mentre trasla nel piano z=0 in direzione delle x crescenti con velocità costante v0.

(E' supposta una R della spira)

Avevo pensato di calcolarmi la fem indotta sostituendomi nella formula del flusso x= v*t ma non penso sia il procedimento esatto..

