Problema di fisica sulla termodinamica

Ciao.

In questo problema non sono specificate le trasformazioni subite dal gas.

Scriviamo quindi il primo principio della termodinamica:



[math] \Delta U=Q-L[/math]

[math] Q=\Delta U+L[/math]

[math] \Delta U=\frac{3}{2}nR \Delta T[/math]

[math]L=-380J<0[/math]

[math]\Delta T[/math]

[math]p_0V_0=nRT_0[/math]

[math]V_0[/math]

[math]V_0= \frac{nRT_0}{p_0}=14,6 l [/math]

[math]V_f=0,70*V_0=10,2 l[/math]

[math]p_f=1,5*p_0=1,8 atm[/math]

[math]T_f= \frac{p_fv_f}{nR} =320 K[/math]

[math]\Delta T=320-305=15K[/math]

[math] \Delta U=\frac{3}{2}nR \Delta T = 131J[/math]

[math] Q=\Delta U+L=131J-380J=-249J[/math]

[math]1cal=4,186J[/math]

[math]Q=\frac{-249}{4,186}=-59,5 cal[/math]

[math]\Delta U[/math]

_ è la variazione di energia interna per un gas monoatomico.essendo una compressione, il lavoro è negativo.Per ilci serve la Temperatura finale.Utilizziamo l'equazione di stato per trovare il volume iniziale:_ da cui ricaviamoOra calcoliamo il volume finale che è uguale a quello iniziale ridotto del 30%, cioè:Calcoliamo anche la pressione finale che è uguale a quella iniziale incrementata del 50%, ovvero:Riapplichiamo l'equazione di stato nelle condizioni finali per trovare la temperatura finale:Ora possiamo calcolare la variazione di energia interna del gas avendo determinato ilEd ora il calore ceduto:Convertiamo ora in calorie:N.B.Nell'equazione di stato R=0,082 (atm*l)/(mol*K)Nel calcolo dell'energia internasi usa invece R=8,314 (J)/(mol*K).Il risultato finale differisce un pò per le approssimazioni, credo.Comunque rifai tutti i calcoli così vedi anche tu !!