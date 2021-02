Problema di fisica sulla cinematica

Ciao, qualcuno saprebbe risolvere questo problema, per favore? Durante lo svolgimento di una corsa campestre, Andrea è in vantaggio su Bartolomeo di 100 m, ma la velocità Vb di Bartolomeo, in metri al secondo, è maggiore della velocità Va di Andrea. Scrivi, in dipendenza da Va e Vb, lo spazio percorso s (in metri) necessario a Bartolomeo per raggiungere l'avversario. Supponi che Va e Vb siano costanti. Grazie mille in anticipo.

Soluzione libro= 100Vb : (Vb-Va)