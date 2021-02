Problema di fisica sul moto circolare (298143)

Filippo è alto 1.80 m e si trova in piedi all'equatore. A causa della rotazione della Terra intorno al proprio asse la testa di Filippo si muove un po' più velocemente dei suoi piedi, poichè dista 1,80 m in più dal suolo terrestre.

-Calcolo il periodo di rotazione della Terra su se stessa.

-Calcoa di quanto la velocità della testa di Filippo supera quella dei suoi piedi.

La prima sono riuscito a farla facilmente, ma non so come muovermi sulla seconda richiesta: AIUTO!!!