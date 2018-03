Problema di fisica energia e lavoro

Ciao ragazzi non riesco a risolvere questo problema:una motoslitta di massa 280 Kg cammina lungo un tratto pianeggiante e la sua velocità varia da 0,5m/s a 2,4m/s. la forza di attrito è trascurabile? se non lo è calcola il lavoro compito dalla forza d attrito (.1,8kj). Dopo aver attraversato il tragitto decellera per affrontare un piano inclinato di 8 gradi lungo 9,4m. Impiega 20secondi. Se la velocità è costante e il coefficinete di attrito è 0,15 calcola la potenza erogata dal motore (370 W). Nel primo caso ho posto il lavoro della forza di attrito uguale alla variazione di energia cinetica ma non viene il risultato. Nel secondo caso ho calcolato la forza di attrito e moltiplicato per la velocità ma, anche in questo caso, non mi sono trovata con i risultati. A questo punto non so come risolverlo. Grazie