ciao a tutti ,raga non riesco a risolvere questo problema di fisica , ho provato in qualunque modo ma non mi trovo con il risultato... un bambino con la fionda ad un altezza d i 8,2m da terra lancia un sasso a 52km h con un angolo di 29 grado rispettoa l suolo , mi chiede il tempo impiegato dal sasso per raggiungere la quota minima...