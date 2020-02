Problema di fisica (267574)

Ciao, potreste darmi una mano con questo problema per favore??Un cilindro di sezione 1250 cm^2 contenente gas perfetto alla pressione di 14,2 atm è chiuso da un pistone situato a 12,6 cm di altezza dal fondo del cilindro. Per ridurre la pressione a 4,55 atm il pistone viene sollevato lentamente, tenendo il cilindro continuamente a contatto con bagno termico alla temperatura di 19,0°C. Calcola l'altezza finale del pistone dal fondo del cilindro.(Soluzione: 39,3)Ho provato a risolvere il problema utilizzando la legge di Boyle per ricavare il volume finale, ma non so più come continuare.