Problema di dinamica rotazionale

Un piatto di metallo può notare attorno ad un asticella di massa trascurabile . Sul piatto sta scivolando contrastato da una bassa forza di attrito un cubetto che resta aderente al bordo del piatto stesso . Inizialmente il piatto è bloccato e non ruota . Quando il cubetto oltrepassa un dato punto segnato sul fondo del piatto quest’ultimo viene lasciato libero di ruotare . In quell’istante il cubetto ha velocità V= 3,1 m/S. Il cubetto mette in movimento il piatto e quando ripassa per il punto segnato sul piatto si ferma rispetto al piatto e ruota solidalmente con esso . La massa del cubetto è m = 0,082 Kg , il momento di inerzia del piatto è I = 0,75 Kg m2 mentre il suo raggio è R = 0,65 m. Trascurando le dimensioni del cubetto determina il valore della forza di attrito .

La risposta è F = 0,055 N