Ciao, non riesco a risolvere questi due problemi di fisica . Potete aiutarmi? grazie milleUna mongolfiera si trova ad una quota di 100 m, la sua massa e il suo volume complessivo sono rispettivamente m=100 kg e V=100 m^3. La densità dell’aria esterna alla mongolfiera è p ext=1,21 kg/m^3 Determinare se la mongolfiera si muove verso il basso, verso l’alto oppure sta ferma spiegando il motivo. Trascurando l’ attrito dell’aria e supponendo che la densità dell’aria sia costante, calcolare: il modulo dell’ accelerazione della mongolfiera; il lavoro compiuto dalla spinta di Archimede quando la quota della mongolfiera varia di 20m .Uno sciatore scende lungo un pendio inclinato a 35° rispetto all’orizzontale a velocità costante di 18 m/s. La sua massa totale è di 90 kg. Quanta neve si scioglie sotto gli sci in 1 minuto se il calore latente di fusione della neve è di 340 J/g e se si assume che tutta l’ energia dissipata in attrito venga impiegata a sciogliere la neve?