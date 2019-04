problema coefficiente di attrito statico

ciao, sono al primo anno del liceo scientifico, mi sono imbattuto in un problema di fisica che non riesco a risolvere:

per mettere in moto una cassa di massa=(6,5+-0,2)Kg ferma sul pavimento, bisogna applicare una forza orizzontale di modulo superiore a F=(22,5+-0,5)N

e devo calcolare il valore attendibile e l'incertezza de coefficiente di attrito statico