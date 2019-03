Problema 1° principio della termodinamica

La traccia:

Una quantità di 0,20 moli di gas biatomico viene sottoposta a un abbassamento di pressione del 20% rispetto al suo valore iniziale, mantenendo il volume costante. L'energia interna del gas si abbassa così di 250 J.

Calcola la temperatura a cui si trovava il gas inizialmente.

Aiuto... Non riesco a capire come ottenere il valore di Ta non sapendo il valore di Tb (o viceversa) in quanto posso solo calcolare la variazione di temperatura... Ci rifletto su da stamattina! Forse sto tralasciando qualcosa, forse manca un dato Che ne pensate?