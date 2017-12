primo principio della termodinamica ma trasformazione atipica.

Buongiorno, ho difficoltà nel risolvere il seguente problema: il lavoro compiuto su 0,700 mol di gas monoatomico affinchè il suo volume iniziale venga compresso del 30% è di 380j. La temperatura iniziale è di 305K e la pressione aumenta del 50% rispetto al valore iniziale di 1,20 atm. Calcola il calore ceduto all'ambiente durante la trasformazione ed esprimilo in calorie. (risultato -55cal).

L'esercizio non specifica che la trasformazione abbia una caratteristica particolare(esempio isobara) ciò mi ha spiazzato. Ho comunque proceduto così: ho calcolato p(finale)=1,818*10^5Pa; dall'equazione pV=nRT sostituendo i dati iniziali ho trovato V iniziale (Vi=1,46*10^-2 m^3) ripetendo l'equazione con i dati finali e sapendo che V(finale)=2V(iniziale) trovo T(finale)= 320,249K

adesso trovo l'energia interna deltaU=3/2*nRT=2795,85j

dal primo principio deltaU=Q-W dunque Q=-2795,85+380=2415,85j=577cal

ma non viene.