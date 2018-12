moto unif accelerato e delta di equaz secondo grado

ciao a tutti

non riesco a capire una cosa di questo problema

un treno A viaggia a 45 m/s quando vede 700m davanti a se un treno che viaggia a 20m/s

il macchinista di A ha un tempo di reazione di 1 secondo e poi inizia a frenare. Trovare l'accelerazione minima che deve usare A per evitare il conducente

Ora io ho impostato le 2 leggi del moto uguali tra loro, quindi

45+45t+1/2 at^2=720+20t

che diventa

(at^2)/2+25t-675=0 e da qui non ne esco perchè ho una equazione e 2 incognite. Ho trovato una soluzione che mi dice di porre il delta minore di 0 per evitare l'incidente, quindi b^2-4ac<0 25^2-4*(-675)*(a/2)<0 e da qui arrivo ad avere a<-0,463m/s^2

ma perchè ? perchè devo porre il delta <0 ? non diventa impossibile ?

grazie mille a chi mi chiarisce la cosa