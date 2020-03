MOTO ROTATORIO E MOMENTO MECCANICO

Salve, avrei urgentissimo bisogno di un esercizio di fisica, riporto qui il testo. Se un corpo rigido è soggetto a un COSTANTE momento di forze su un asse, possiamo concludere che l’ accelerazione angolare: 1) aumenta con il tempo. 2) é costante, e diversa da zero, 3) è costante, e uguale a pigreco rad/s2 4) diminuisce con il tempo, 5) è uguale a zero. Io personalmente avrei risposto che è costante, ma il libro dice che aumenta col tekpo. Perche???Grazie mille per l’aiuto