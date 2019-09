moto circolare (263980)

non riesco a capire il problema, riuscite a darmi uno spunto ?



rispetto al centro della terra la posizione della luna può essere approssimata dal vettore di posizione r di componenti :

rx= (3,84 . 10^8 m) cos ((2,46 . 10^-6 rad/s)t)

ry= (3,84 . 10^8 m) sen ((2,46 . 10^-6 rad/s)t)

dove t è misurato in secondi



a) determina il modulo e la direzione della velocità media della luna nell'intervallo di tempo tra t=0 e t=7,38 giorni (questo tempo è un quarto dei 9,5 giorniche la luna impiega per completare un orbita)



b) la velocità istantanea della luna è maggiore, minore o uguale alla velocità media ricavata nel punto a ?



thanks in advance