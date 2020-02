Molla appoggiata su un carrello accelerato

Salve a tutti, ho un problema su un esercizio all'apparenza semplice, ma che mi sta dando molti problemi. Vi riporto il testo:''Un carrello si muove con accelerazione costante A. Sull’ estremità destra del carrello è posta una molla, compressa di un tratto δ (di costante elastica k e lunghezza a riposo), all’ estremità libera della quale è appoggiato un blocchetto (praticamente puntiforme) di massa m. Tra il blocchetto e la superficie superiore del carrello c’è attrito , con coefficiente di attrito dinamico µd. All ’istante iniziale si fa scattare la molla e il blocchetto parte (mentre l’accelerazione del carrello è mantenuta costante).a)Calcolare il modulo dell’accelerazione del carrello, |A|, per cui la massa m, partendo da B arrivi in C con velocità nulla e il tempo impiegato.b)Calcolare inoltre il valore minimo del coefficiente di attrito statico per cui la massa resta ferma sul carrello nel punto C.''Grazie per l'eventuale risposta!!