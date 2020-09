Mi serve aiuto per problemi di fisica

Aiuto per problemi di fisica , URGENTE. I problemi sono questi.1. Una capsula con dei viveri viene lasciata cadere da 10000 m d’altezza in caduta libera. Dopo 4 secondi si apre un paracadute che ne riduce la velocità in discesa fino ai 30 cm al secondo e arriva al suolo. Considerando la massa della capsula di 86 kg comprensiva del paracadute, determina:a. L’altezza di apertura del paracaduteb. La velocità che aveva la capsula all’apertura del paracadutec. L’ accelerazione della capsula dall’apertura all’arrivo al suolod. Il tempo impiegato dalla capsula a raggiungere il suolo2. Un chicco di grandine cade da un’altezza di 900 m e arriva al suolo con una velocità di 0,8 m/s. Considerando che il chicco ha una massa di 8 g, determinare:a. La velocità con la quale sarebbe arrivato al suolo se l’aria non avesse generato l’ attrito b. L’accelerazione subita dal chicco di grandine nella realtà sempre nell’ipotesi che il moto sia rettilineo uniformemente acceleratoc. La forza di attrito generata dall’aria supponendo questa costante per tutto il tragittoGrazie mille a chi mi aiuterà!!!!