Un verricello è formato da un cilindro di raggio 12cm, la manovella è lunga 50cm.

1) Quale forza bisogna applicare per sollevare un peso di 800N ?

2) Se la manovella fosse più lunga,la forza da applicare sarebbe maggiore o minore di quella trovata al punto precedente?

3) Il verricello è una macchina vantaggiosa o svantaggiosa?

Ringrazio in anticipo chi me lo saprà risolvere.