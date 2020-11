Potreste risolvermeli per piacere sono urgenti -Una stanza misura (5,01 ± 0,001) m di lunghezza e (4,32 ± 0,001) m di larghezza. ◼ Calcola l’area della stanza tenendo conto dell’incertezza delle misure. -Con un cilindro graduato si effettuano diverse misure di uno stesso volume di acqua . Il volume compreso tra due tacche adiacenti del cilindro corrisponde al volume di 1 mL. L’incertezza percentuale della misura ottenuta è 0,4 %. ◼ Qual è la sensibilità del cilindro espressa in litri. ◼ Calcola il valore medio del volume misurato in cm3. -