Le forze ed i vettori

Ciao a tutti, scusate per il disturbo, potreste, per favore, aiutarmi nello svolgimento del seguente problema: "Per trainare un'auto in panne vengono utilizzati due cavi posizionati a un angolo di 45° l'uno rispetto all'altro.

Ciascun cavo esercita una forza di intensità uguale a 3.5*10^3N. Se si avesse a disposizione solamente un cavo, con quale forza bisognerebbe trainare l'automobile per avere gli stessi effetti ottenuti applicando le due forza contemporaneamente?

Come dovrebbe essere orientato il cavo rispetto alla linea orizzontale?

Potreste spiegarmi anche il procedimento che utilizzate, per favore? Grazie mille a tutti coloro che mi risponderanno!

Scusate, mi sono dimenticata di scrivervi il risultato:6.5*10^3N