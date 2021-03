Uno sciatore scende da una montagna dall'altezza di 2430 min discesa libera fino a 2360 m. Poi incontra una salita the lo riporta all'altezza di 2400 m. Se vo non incontrasse la resistenza dell' attrito , con che velocità lo sciatore arriverebbe in cima alla salita? [87,3 km/h68 Tre cani husky trascinano una slitta in mezzo a una distesa ricoperta di neve A bordo della slitta c'e un uomo, con alcune attrezzature e scorte di cibo;la massa complessiva (slitta + uomo + attrez zature + scorte) che i cani trascinano, eserci tando una forza costante di 200 N, e di 120 kg. Fra le lame dei pattini della slitta e la neve si svilup pa una forza di attrito, il cui coefficiente di attrito dinamico vale 0,05. Calcola il lavoro compiuto dalla forza esercitata dai cani e dalla forza di attrito, quando la slitta viene trascinata per un tratto pia neggiante di 5,0 km. Qual e il lavoro totale?[2,9- 105 J; 1,0 106J; 7. 105 ]