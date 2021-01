lavoro carica dall'infinito

Una carica Q = 20 µC viene posta simmetricamente a una distanza d = 10 cm da uno spigolo rettangolare di un grande pezzo di rame. Il rame è mantenuto a potenziale costante V(rame) = 0 V. Calcolare il lavoro totale speso per posizionare la carica Q portandola dall’infinito (N.B. dovete includere il lavoro per posizionare le cariche immagine che si distribuiscono a seconda della posizione di Q).Io so che il lavoro per spostare una carica dall'infinito è pari W=q*de(v)dove de(v) è la variazione di potenziale supponendo di porre v(infinito)=0 dovrei avere che W=q^2/(4*pi gr*e0*d) e quindi 2*10^-7/(4*3.14*8.85*10^-12*0.1 ??? dubito sia corretto chi può<html><img src:"C:\Users\danie\OneDrive\Desktop\Immagine.png"></html>