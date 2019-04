Ciao a tutti e scusate per il disturbo, potreste aiutarmi con questo problema:"Per la festa di compleanno della figlia, Lucia ha comprato una cassa piena di bibite che vuole caricare nel bagagliaio della sua auto. La cassa ha una massa complessiva di 30Kg e, non riuscendo a sollevarla, Lucia pensa di inserire fra bagagliaio e strada una tavola di legno inclinata di 30° su cui spingere la cassa. Non riuscendo a sviluppare una forza più intensa di 200 N, riuscirà Lucia a muovere la cassa spingendola su per la tavola di legno? Assumi che il coefficiente di attrito tra tavola e cassa valga 0.40". Grazie mille