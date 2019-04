Ciao a tutti, potreste aiutarmi con questo problema di fisica, non riesco a capire come svolgerlo:"Un giavellotto standard ha una lunghezza di 265 cm e una massa di 800g. Sapendo che il suo baricentro si trova a 99.0 cm dalla punta, stabilisci come si ripartisce la massa da una parte e dall'altra del baricentro". Il risultato è:"0,299kg; 0,501kg". Grazie mille in anticipo!!!