l'equilibrio dei fluidi (294457)

1 esercizioUn serbatoio alto 2,0 m è riempito d’ acqua fino all’orlo. L’estremità superiore del serbatoio è aperta ed esposta all’aria. Calcola la pressione sul fondo del serbatoio. La risposta è 1,2 ∙ 10^5 Pa2 esercizioUn sub si trova a una certa profondità sotto il livello del mare (densità 1025 kg/m^3). La pressione a quella profondità è 1,626 ∙ 10^5 Pa. Determina a quale profondità si trova il sub. La risposta è 6,1 m3 esercizioUn recipiente con l’estremità superiore aperta all’aria è riempito con un liquido. Alla profondità di 0,44 m la pressione è 1,6 ∙ 10^5Pa. Determina la densità del liquido. Di quale liquido si potrebbe trattare? La risposta è 1,4 ∙ 10^4 kg/m34 esercizioUn recipiente con l’estremità superiore aperta è riempito d’acqua. Determina la differenza di pressione tra i punti dell’acqua che si trovano a una profondità rispettivamente di 0,50 m e di 0,40 m. La risposta è 980 Pa5 esercizioIn un recipiente con l’estremità superiore aperta, viene versata una certa quantità di acqua (densità 1000 kg/m^3) e poi una certa quantità di olio (densità 800 kg/m^3). I due liquidi non si mescolano. Sulla superficie libera dell'olio agisce la pressione atmosferica. Il punto A si trova a una profondità h=0,5 m e il punto B a una profondità h=1,5 m. L'altezza della colonna d'olio è h=1,0 m. Calcola la pressione del punto A e del punto B. La risposta è 1,05x10^5 Pa - 1,14x10^5 Pa.