Ciao a tutti, potreste, per favore, aiutarmi nello svolgimento di questo problema, non ci riesco proprio:"Un delfino mantiene la velocità di 10,0m/s per 7,00s,poi riduce la sua velocità dell'80% mantenendola per 60,0 s, e successivamente la riduce ulteriormente del 40%, mantenendola per 24 ore. Supponendo che il delfino nuoti in linea retta, calcola lo spazio percorso in 30,0 s, in 90,0 s è in 12,5 ore." I risultati sono:" 116m; 218m; 54,1 Km". Grazie mille in anticipo!