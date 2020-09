I principi della dinamica (285494)

Ciao a tutti! Scusate per il disturbo, per favore potreste aiutarmi con questo problema di fisica : "All'inizio di una gara di slittino un atleta spinge la barra della partenza con una forza di 500 N. La barra è ancorata alla pista e non si muove.Con quale forza lo slittino verrà spinto in avanti?"Grazie mille in anticipo!P.S. Il risultato è 500 N, ma non riesco a capire nè come ci si arrivi nè perchè.